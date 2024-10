Defesa do Palmeiras falha de novo no momento mais importante do Brasileiro

A defesa do Palmeiras apresentou, pelo segundo jogo consecutivo, falhas que não são comuns para uma equipe armada por Abel Ferreira. A questão é que neste sábado (26) o ataque não fez o suficiente e o time ficou no 2 a 2 com o Fortaleza, deixando escapar a chance de pressionar ainda mais o Botafogo na liderança do Brasileirão.

O ponto é o suficiente para manter o Alviverde dependendo das próprias forças na briga pelo título, sem precisar secar o time carioca por conta do confronto direto entre eles, mas fica abaixo do esperado para quem quer ser campeão. Na última partida, o sistema defensivo já tinha apresentado falhas, mas o ataque compensou e a vitória por 5 a 3 contra o Juventude veio.

Sem poder escalar Marcos Rocha e Aníbal Moreno, as alternativas de Abel Ferreira foram Mayke e Zé Rafael. E eles fora muito mal. O lateral direito, aliás, falhou diretamente no segundo gol de empate do Fortaleza e pouco fez para auxiliar Estêvão pela direita. Já o volante não ficou nem perto de dar a força que o argentino dá normalmente para o setor.