Patrocinadora terá ingressos da Libertadores em programa de fidelidade

O programa de fidelidade da Mastercard agora vai dar direito a ingressos para a reta final da Libertadores. A novidade passa a valer a partir de amanhã (22), quando estarão disponíveis os ingressos para as semifinais envolvendo o Atlético-MG, River Plate, Botafogo e Peñarol.

A parceira da Conmebol vai promover uma campanha para divulgar a novidade contando com influenciadores nas diferentes redes sociais. A plataforma Torcida Supreenda também vai estar disponível para a final da competição, que será disputada em Buenos Aires, no dia 30 de novembro.

Os torcedores poderão acumular pontos ao cumprirem missões por meio de um sistema de gamificação, permitindo que resgatem ingressos para assistir ao time do coração. Além disso, a campanha conta com ofertas exclusivas, já disponíveis, de parceiros como McDonalds, Mercado Livre, Rappi, Stanley e Outback, que serão renovadas regularmente, proporcionando novas vantagens para os fãs de futebol ao longo do tempo.