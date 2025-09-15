- D
Como x Genoa Série A: Palpite com Odd +3, Onde Assistir, Hora de Brasília
Como x Genoa: Veja palpite para o jogo da Série A de Itália, confronto marcado para as 15h45 (horário de Brasília) desta segunda-feira. Você pode assistir ao jogo na Disney+.
Procurando um palpite para Como x Genoa? O confronto promete ser de tirar o fôlego! As equipes se encontram no dia 15 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Como x Genoa
- Data: 15 de setembro de 2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Competição: Serie A
- Onde assistir: Disney+
- Escalações: Perto do início do jogo
Nesta análise, vamos te dar os melhores palpites para Como x Genoa, com odds atualizadas, estatísticas e tudo mais que você precisa saber. Acompanhe!
Como x Genoa Palpite
- 🎯 Empate, Odd 3.20
- 🎯 Ambos Marcam Sim, Odd 2.05
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5, Odd 2.30
Nosso palpite é que teremos um jogo equilibrado, com chances de gols para os dois lados. As odds estão atrativas e podem render bons lucros!
Como x Genoa: Palpite de Odds Baixas
Se você busca apostas mais seguras, com menor risco, confira nossos palpites com odds mais baixas.
Com base nas estatísticas e no desempenho recente das equipes, separamos algumas opções com boa probabilidade de acerto.
- 🟢 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.00 Risco: Baixo
Palpite de Odds Médias Como x Genoa
Para quem gosta de um pouco mais de emoção, mas sem arriscar tanto, os palpites de odds médias são ideais. Confira:
- 🟡 Ambos os times marcam, Odd 2.05 Risco: Médio
Palpite de Odds Altas
Se você busca grandes emoções e retornos mais altos, confira os palpites de odds altas.
- 🔴 Como vence - Odd 3.00 Risco: Alto
São apostas mais ousadas, mas que podem render ótimos lucros em caso de acerto.
Como Como e Genoa Chegam Para o Confronto
O Como busca se consolidar em casa, aproveitando o apoio da torcida para impor seu jogo. A equipe vem mostrando um bom desempenho, mas precisa manter a regularidade.
Já o Genoa chega com a missão de surpreender fora de casa e somar pontos importantes. O time tem um histórico equilibrado contra o Como e busca manter o bom momento.
Últimos Jogos do Como
O Como tem oscilado nos últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa de atenção na defesa.
- ✅ Como 2 x 1 Lazio - Serie A
- ❌ Bologna 2 x 1 Como - Serie A
- ✅ Como 3 x 1 Sudtirol - Amistoso
- ✅ Real Betis 1 x 2 Como - Amistoso
- ✅ Como 2 x 0 Barcelona - Amistoso
Últimos Jogos do Genoa
O Genoa apresenta resultados mistos, com algumas derrotas recentes. A equipe precisa se recuperar para não se distanciar dos líderes. O time tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar sua consistência.
- ❌ Genoa 1 x 2 Juventus - Serie A
- 🟡 Genoa 1 x 1 Lecce - Serie A
- ✅ Genoa 3 x 1 Vicenza Virtus - Amistoso
- ❌ Rennes 2 x 1 Genoa - Amistoso
- ✅ Genoa 2 x 1 Mantova - Amistoso
Nossa Opinião para Como x Genoa
Acreditamos que o jogo entre Como e Genoa será bastante equilibrado. As duas equipes têm mostrado forças, mas também fragilidades. Acreditamos em um jogo com gols e chances para os dois lados.
Nossa dica é apostar em um jogo com gols e, quem sabe, um empate, que pode render bons lucros! Fique de olho nas odds e aproveite as oportunidades!
Como x Genoa: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Como x Genoa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Como x Genoa: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
O jogo entre Como e Genoa, válido pela Serie A, acontecerá em 15 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália.
