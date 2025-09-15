Assine UOL
Serie A - Italy
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Genoa
Como x Genoa Série A: Palpite com Odd +3, Onde Assistir, Hora de Brasília

Como x Genoa: Veja palpite para o jogo da Série A de Itália, confronto marcado para as 15h45 (horário de Brasília) desta segunda-feira. Você pode assistir ao jogo na Disney+.


Procurando um palpite para Como x Genoa? O confronto promete ser de tirar o fôlego! As equipes se encontram no dia 15 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Como x Genoa

  • Data: 15 de setembro de 2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia

  • Competição: Serie A

  • Onde assistir: Disney+

  • Escalações: Perto do início do jogo


Nesta análise, vamos te dar os melhores palpites para Como x Genoa, com odds atualizadas, estatísticas e tudo mais que você precisa saber. Acompanhe!


Como x Genoa Palpite



  • 🎯 Empate, Odd 3.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim, Odd 2.05

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5, Odd 2.30


Nosso palpite é que teremos um jogo equilibrado, com chances de gols para os dois lados. As odds estão atrativas e podem render bons lucros!


Como x Genoa: Palpite de Odds Baixas


Se você busca apostas mais seguras, com menor risco, confira nossos palpites com odds mais baixas.


Com base nas estatísticas e no desempenho recente das equipes, separamos algumas opções com boa probabilidade de acerto.



  • 🟢 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.00 Risco: Baixo


Palpite de Odds Médias Como x Genoa


Para quem gosta de um pouco mais de emoção, mas sem arriscar tanto, os palpites de odds médias são ideais. Confira:



  • 🟡 Ambos os times marcam, Odd 2.05 Risco: Médio


Palpite de Odds Altas


Se você busca grandes emoções e retornos mais altos, confira os palpites de odds altas.



  • 🔴 Como vence - Odd 3.00 Risco: Alto


São apostas mais ousadas, mas que podem render ótimos lucros em caso de acerto.


Como Como e Genoa Chegam Para o Confronto


O Como busca se consolidar em casa, aproveitando o apoio da torcida para impor seu jogo. A equipe vem mostrando um bom desempenho, mas precisa manter a regularidade.


Já o Genoa chega com a missão de surpreender fora de casa e somar pontos importantes. O time tem um histórico equilibrado contra o Como e busca manter o bom momento.


Últimos Jogos do Como


O Como tem oscilado nos últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa de atenção na defesa.



  • ✅ Como 2 x 1 Lazio - Serie A

  • ❌ Bologna 2 x 1 Como - Serie A

  • ✅ Como 3 x 1 Sudtirol - Amistoso

  • ✅ Real Betis 1 x 2 Como - Amistoso

  • ✅ Como 2 x 0 Barcelona - Amistoso


Últimos Jogos do Genoa


O Genoa apresenta resultados mistos, com algumas derrotas recentes. A equipe precisa se recuperar para não se distanciar dos líderes. O time tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar sua consistência.



  • ❌ Genoa 1 x 2 Juventus - Serie A

  • 🟡 Genoa 1 x 1 Lecce - Serie A

  • ✅ Genoa 3 x 1 Vicenza Virtus - Amistoso

  • ❌ Rennes 2 x 1 Genoa - Amistoso

  • ✅ Genoa 2 x 1 Mantova - Amistoso


Nossa Opinião para Como x Genoa


Acreditamos que o jogo entre Como e Genoa será bastante equilibrado. As duas equipes têm mostrado forças, mas também fragilidades. Acreditamos em um jogo com gols e chances para os dois lados.


Nossa dica é apostar em um jogo com gols e, quem sabe, um empate, que pode render bons lucros! Fique de olho nas odds e aproveite as oportunidades!

Como x Genoa: Palpite do Dia

Empate
3.7
Como x Genoa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Como x Genoa: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 Serie A
Como
1 - 0
Genoa
2024 Serie A
Genoa
1 - 1
Como
2022 Serie B
Como
2 - 2
Genoa
2022 Serie B
Genoa
1 - 1
Como

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


O jogo entre Como e Genoa, válido pela Serie A, acontecerá em 15 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália.


