Como x Genoa Série A: Palpite com Odd +3, Onde Assistir, Hora de Brasília

Como x Genoa: Veja palpite para o jogo da Série A de Itália, confronto marcado para as 15h45 (horário de Brasília) desta segunda-feira. Você pode assistir ao jogo na Disney+.

Procurando um palpite para Como x Genoa? O confronto promete ser de tirar o fôlego! As equipes se encontram no dia 15 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Como x Genoa



Data: 15 de setembro de 2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Competição: Serie A

Onde assistir: Disney+

Escalações: Perto do início do jogo



Nesta análise, vamos te dar os melhores palpites para Como x Genoa, com odds atualizadas, estatísticas e tudo mais que você precisa saber. Acompanhe!

Como x Genoa Palpite



🎯 Empate, Odd 3.20



🎯 Ambos Marcam Sim, Odd 2.05



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5, Odd 2.30



Nosso palpite é que teremos um jogo equilibrado, com chances de gols para os dois lados. As odds estão atrativas e podem render bons lucros!

Como x Genoa: Palpite de Odds Baixas

Se você busca apostas mais seguras, com menor risco, confira nossos palpites com odds mais baixas.

Com base nas estatísticas e no desempenho recente das equipes, separamos algumas opções com boa probabilidade de acerto.



🟢 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.00 Risco: Baixo



Palpite de Odds Médias Como x Genoa

Para quem gosta de um pouco mais de emoção, mas sem arriscar tanto, os palpites de odds médias são ideais. Confira:



🟡 Ambos os times marcam, Odd 2.05 Risco: Médio



Palpite de Odds Altas

Se você busca grandes emoções e retornos mais altos, confira os palpites de odds altas.



🔴 Como vence - Odd 3.00 Risco: Alto



São apostas mais ousadas, mas que podem render ótimos lucros em caso de acerto.

Como Como e Genoa Chegam Para o Confronto

O Como busca se consolidar em casa, aproveitando o apoio da torcida para impor seu jogo. A equipe vem mostrando um bom desempenho, mas precisa manter a regularidade.

Já o Genoa chega com a missão de surpreender fora de casa e somar pontos importantes. O time tem um histórico equilibrado contra o Como e busca manter o bom momento.

Últimos Jogos do Como

O Como tem oscilado nos últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa de atenção na defesa.



✅ Como 2 x 1 Lazio - Serie A



❌ Bologna 2 x 1 Como - Serie A



✅ Como 3 x 1 Sudtirol - Amistoso



✅ Real Betis 1 x 2 Como - Amistoso



✅ Como 2 x 0 Barcelona - Amistoso



Últimos Jogos do Genoa

O Genoa apresenta resultados mistos, com algumas derrotas recentes. A equipe precisa se recuperar para não se distanciar dos líderes. O time tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar sua consistência.



❌ Genoa 1 x 2 Juventus - Serie A



🟡 Genoa 1 x 1 Lecce - Serie A



✅ Genoa 3 x 1 Vicenza Virtus - Amistoso



❌ Rennes 2 x 1 Genoa - Amistoso



✅ Genoa 2 x 1 Mantova - Amistoso



Nossa Opinião para Como x Genoa

Acreditamos que o jogo entre Como e Genoa será bastante equilibrado. As duas equipes têm mostrado forças, mas também fragilidades. Acreditamos em um jogo com gols e chances para os dois lados.

Nossa dica é apostar em um jogo com gols e, quem sabe, um empate, que pode render bons lucros! Fique de olho nas odds e aproveite as oportunidades!