Júlio Casares e Rodolfo Landim são eleitos para Conselho da Libra até 2025

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o do Flamengo, Rodolfo Landim, foram eleitos representantes legais da Libra até dezembro de 2025. A decisão foi tomada hoje (4), em assembleia geral extraordinária feita virtualmente. Os dois formam o Conselho de Gestão do grupo ao lado de Raul Aguirre, do Bahia, e Ricardo Moisés, do Guarani.

O quarteto será responsável por representar a Libra junto às instituições esportivas, convocar as reuniões do grupo e também encaminhar os projetos da entidade.

Vale lembrar que Rodolfo Landim deixará a presidência do Flamengo no ano que vem, mas tem a chance de continuar com o cargo se Rodrigo Dunshee de Abranches, seu aliado, for eleito. Se a oposição ganhar, é praticamente certo que ele perde a posição.