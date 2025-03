Corinthians pensou pequeno e está praticamente eliminado da Libertadores

No segundo tempo, Ramón tentou mudar o esquema, tirou os três zagueiros e colocou Carrillo e André Ramalho. Por que Carrillo, um dos melhores do time no ano, não foi titular? A entrada, no entanto, não foi o suficiente para mudar o ritmo de jogo.

Até porque Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay praticamente não tocavam na bola. Quando teve a melhor chance, Memphis chutou em cima do goleiro. E foi absolutamente só isso. Muito pouco para uma das maiores folhas salariais do país.

O Barcelona dominou todas as ações ofensivas da partida, empurrou o Corinthians para dentro de sua área e contou com a colaboração de Hugo Souza, Maycon e Bidon para aumentar o placar por duas vezes. Poderia ter sido 4 a 0 se o VAR não anulasse de maneira correta o gol contra de Gustavo Henrique.