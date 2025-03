São Paulo solta nota para jogar para torcida; briga por data é ridícula

- O São Paulo não tem nenhum compromisso no calendário que prejudica a preparação do time. Pelo contrário: tendo o jogo na segunda tem até mais dia para se preparar.

- O regulamento não determina nenhuma data, apenas prevê uma data-base e que pode sempre sofrer alterações de acordo com o interesse dos clubes dos detentores.

- O mando é do Palmeiras por direito conquistado por ter mais pontos do que o seu rival.

- É melhor para o produto Paulistão ter o Allianz Parque lotado e não um jogo possivelmente vazio na Arena Barueri. O Alviverde ainda jogaria no sintético de qualquer forma.

- O jogo na segunda-feira traz a possibilidade de o jogo ser ainda mais assistido, já que não há concorrência com partidas de outros Estados. Além disso, o acordo comercial possibilitou que a partida estivesse em todas as plataformas de transmissão.

- Não dá para jogar domingo, uma vez que a Polícia Militar não permitiria o clássico no mesmo dia do jogo do Corinthians.

Em resumo, não há nenhuma explicação para o São Paulo se recusar a jogar na segunda-feira. A nota oficial mostra uma falta de bom senso da diretoria e, possivelmente, só serve para jogar para a torcida.