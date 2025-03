Por que Endrick não caiu no gosto de Dorival Júnior na seleção brasileira?

Mais uma vez, Endrick não está na lista de Dorival Júnior para a seleção brasileira. É claro que o atacante do Real Madrid não caiu no gosto do técnico por algum motivo que ainda não está claro. Não pode ser apenas pelo aspecto técnico.

O jovem de 18 anos tem 19 partidas em 2025, com 335 minutos jogados e quatro gols. Ou seja, ele tem um gol a cada 83 minutos. E tudo isso em um time onde as opções são Vini Jr, Rodrygo e Mbappé. Resumindo, são bons números diante de uma concorrência tão galáctica.

Mas muito além disso, Endrick é um jovem que tem claro potencial para uma função onde o futebol brasileiro sofre. Na lista atual, João Pedro e Matheus Cunha são jogadores que já apareceram mais dentro da área, mas hoje em dia atuam mais como meio-campistas. Não há ninguém que tenha a presença de área como grande característica.