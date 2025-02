Palmeiras vê Bétis ceder e otimismo aumenta pela contratação de Vitor Roque

O entendimento palmeirense era que seria benéfico para o Bétis liberar Vitor Roque para economizar o pagamento de salários de um atleta que estava como terceira opção no setor, além de evitar pagamento de cláusulas que existem no acordo de empréstimo.

Outra aposta era que o Bétis não dificultaria a operação para manter a boa relação que tem com o Barcelona, que tem muito interesse em efetuar a venda para recuperar parte do investimento já considerado fracassado pelo atleta que não correspondeu à expectativa inicial, apesar do pouco tempo de Europa.

Por fim, Vitor Roque também entende que o retorno ao país pode ser benéfico para recuperar o seu futebol que o colocou como destaque no mercado na venda para o Barcelona. Ele tinha uma certa resistência no início da operação, mas hoje já está convencido que o Palmeiras pode ser um novo caminho para que ele consiga novamente uma outra proposta europeia no futuro, além de entrar no radar da seleção brasileira.

Toda essa operação precisa ser finalizada até o dia 28 de fevereiro, quando a janela brasileira será fechada até o meio do ano.