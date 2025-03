Palmeiras precisará jogar segunda para ter Allianz completo na semifinal

O Palmeiras vai precisar jogar na segunda-feira, dia 10, para não precisar se preocupar com o Allianz Parque na semifinal. Isso porque o seu estádio vai receber um show no próximo dia 8, um sábado, e estará impossibilitado de ser sede do Paulistão. Isso já é tratado como tendência na FPF (Federação Paulista de Futebol).

A equipe de Abel Ferreira poderia atuar no domingo com público reduzido por causa da presença do palco. A questão é que o domingo está reservado para o jogo do Corinthians, na Neo Química Arena.

O Timão tem jogo nas próximas duas quartas (5 e 12) pela Libertadores e não gostaria de jogar no sábado e tampouco na segunda. Como a Polícia Militar não permite dois jogos de rivais no mesmo dia, domingo seria descartado para o Verdão.