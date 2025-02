Gol custa caro: Palmeiras acerta em cheio ao apostar alto em Vitor Roque

O Palmeiras está mais do que certo em apostar 25 milhões de euros na contratação de Vitor Roque. O gol no futebol é a coisa mais importante e, claro, é a parte mais cara do futebol. Claro que os mais de R$ 150 milhões impressionam, não à toa é o maior investimento da história do país, mas como tirar um jogador de 20 anos do Barcelona se não pagando alto?

Outros modelos poderiam ter sido usados, como empréstimo com obrigação de compra como foram os casos de Pedro e de Gabigol. Mas as situações são diferentes. Primeiro pela idade dos atletas envolvidos, também pelo tamanho dos times envolvidos no negócio e, por fim, pela necessidade palmeirense. O time não poderia esperar a janela do meio do ano e não tinha como sugerir um novo empréstimo ao Barcelona.

A "ocasião faz o ladrão". O Barcelona precisa desesperadamente vender para entrar na política de fair play financeiro, o Palmeiras colhe os frutos de sua excelente gestão financeira dos últimos dez anos e poderá honrar o compromisso de investir esses milhões.