Bet que ofereceu R$ 160 mi sai de concorrência para patrocinar Palmeiras

A Betnacional saiu da concorrência para ser patrocinadora do Palmeiras a partir de janeiro de 2025. A coluna soube que a empresa não gostou da falta de resposta do departamento de marketing do clube e oficializou a sua saída por meio de comunicado enviado à diretoria.

A proposta era de R$ 100 milhões por ano pelo máster, sem exclusividade da camisa. O valor poderia chegar a R$ 160 milhões dependendo da premiação por desempenho. Hoje, o Alviverde recebe R$ 81 milhões para todo o uniforme ser estampado por Crefisa e FAM, com o valor total dependendo de metas podendo chegar a R$ 120 milhões.

As conversas com a empresa de apostas começaram em junho e a empresa formalizou uma proposta no dia 27 daquele mês. Em 16 de julho, uma outra oferta foi enviada, com o prazo de resposta de sete dias. Sem resposta, a empresa estendeu o prazo até 12 de agosto, mas seguiu sem um sinal.