Barça quer vender Vitor Roque ao Palmeiras sem ok da Liga e avalia punições

No Barcelona, há os que defendem que tudo seria feito sem prejuízo ao Palmeiras e a Vitor Roque e que, depois, o time catalão levaria a briga aos tribunais para não arcar com as consequências de La Liga. Quem defende essa teoria explica que a Fifa é soberana em relação a todas as federações nacionais.

Por outro lado, alguns especialistas consultados pela coluna entendem que a La Liga pode tentar complicar na hora de fornecer os documentos necessários para que Vitor Roque fosse inscrito na CBF até o dia 28 de fevereiro, quando fecha a janela no Brasil.

Barcelona e La Liga não têm uma boa relação e, segundo soube a coluna, a entidade que cuida do campeonato Espanhol faria de tudo para não permitir que seu regulamento fosse desrespeitado.