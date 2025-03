Palmeiras líder em ranking de exportação explica força no mercado da bola

"Foi uma negociação que envolveu muito cuidado e critério entre todas as partes, de muita complexidade, inclusive o contato do Vitor com o estafe e com o próprio Guardiola para que ele pudesse entender a expectativa que o clube tinha para ele. É esse exemplo que queremos levar a outros profissionais que estão conosco, e tenho certeza que é apenas o início do surgimento de várias novas histórias", explicou Fiorito.

Além deles, outros quatro jogadores renderam excelentes lucros, casos do meia Luís Guilherme, que partiu para o West Ham-ING (30 milhões de euros), o volante Danilo, que seguiu para o Nottingham Forrest-ING (20 mi de euros), o meia-atacante Artur, vendido ao Zenit-UCR (18 mi de euros), e o atacante Kevin, que seguiu para o Shakhtar Donetsk-UCR (15 mi de euros).

No levantamento, o Internacional vem na segunda colocação, com 65 vendas. Contemplam o Top-10 Botafogo e Corinthians, com 58 vendas cada, Flamengo, com 56, Atlético-MG, com 50, Santos, com 49, Cruzeiro, com 48, Fluminense, 47, e São Paulo, 44.

O Colorado vendeu recentemente Gabriel Carvalho, de apenas 17 anos, ao Al Qadisiyah (SAU), por valores que podem chegar a US$ 22 milhões (R$ 136,3 milhões), se tornando a segunda maior transferência do clube gaúcho. A primeira ainda é a do atacante Yuri Alberto, que no início de 2022 foi negociado por 25 milhões de euros (R$ 150 milhões na época) ao Zenit, da Ucrânia.

"O Internacional tem trabalhado com um modelo sólido de formação e valorização dos seus ativos, e os números refletem isso. Estar entre os clubes que mais exportaram atletas nos últimos cinco anos é um indicativo da competência e da seriedade do trabalho desenvolvido. As recentes negociações, como a do Gabriel Carvalho, reforçam a capacidade do clube de preparar talentos e colocá-los no cenário internacional com reconhecimento e valorização", explica José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional.

Thiago Freitas, COO da Roc Nations, destaca o potencial que o Brasil sempre teve nesse mercado. A empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, gerencia a carreira de centenas de atletas, como Vini Jr, por exemplo.