Rival do Corinthians usa Palmeiras como inspiração e aposta tudo em infra

"O centro de treinamento nos permitiu uma mudança de patamar no sentido de podermos oferecer melhores condições de trabalho para atletas e comissões técnicas. As boas condições de trabalho atraem bons jogadores e ajudam, inclusive, na negociação com os atletas", disse o presidente do Mirassol, Edson Ermenegildo.

O crescente sucesso no Estadual e no âmbito nacional também faz o time ter mais investimento em patrocinadores. A 7K aposta na equipe desde 2022 e tem colhido os frutos do sucesso da equipe do interior. A empresa de aposta, inclusive, patrocina também o Paulistão.

"Nossa parceria com o Mirassol começou há mais de dois anos, e a ascensão do clube no cenário nacional, chegando à elite pela primeira vez em sua história, comprova nossa visão estratégica de mercado, acreditando em instituições com estratégias sérias e transparentes, que vão de encontro aos valores da 7k. Estamos sempre dispostos a colaborar de alguma forma com recursos que auxiliem os clubes a impulsionarem seus desempenhos, dentro e fora dos gramados, e alcançar novos públicos e redes de contato, em especial no interior de São Paulo, que acumula uma força impressionante nos negócios", afirma José Victor Valadares, diretor executivo de novos negócios da Ana Gaming, marca detentora da 7k e também da Cassino e Vera.

Durante a campanha de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, no ano passado, a 7k apoiou o clube ao longo do ano e se preocupou em realizar ativações exclusivas com foco na experiência dos torcedores.

No jogo que garantiu o acesso do Leão na vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense no Estádio Maião, a empresa de aposta realizou diversas ações, que contemplaram não somente a festa do acesso, assim como o aniversário de 99 anos do clube (que ocorreu no dia 16 de novembro), e também a marca de 100 jogos da parceria entre a empresa e o Mirassol.

"Durante o acesso do Mirassol à Série A, no ano passado, promovemos algumas ações de engajamento aos torcedores, e para 2025, pretendemos ampliar essas ativações, pois estamos falando de uma das principais competições do mundo, e a visibilidade e exposição para o clube e as marcas são sempre muito positivas", complementou José Victor Valadares.