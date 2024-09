Palmeiras entra em campo para virar líder por minutos e pressionar Botafogo

O Palmeiras entra em campo neste sábado (28) com a missão de virar líder do Brasileirão. Nem que seja por alguns minutos, até o Botafogo começar a sua disputa com o Grêmio a partir das 21h, a equipe de Abel Ferreira tem a chance de, pela primeira vez em muito tempo, voltar a ficar como a melhor do campeonato.

Se nas últimas três rodadas o Alviverde entrou em campo depois de seu concorrente pela liderança, desta vez, tem a chance de encarar o Atlético-MG e depois secar o seu concorrente no ônibus de volta a São Paulo, já que a partida das 18h30 deste sábado será disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Para assumir a liderança provisória, basta o Verdão vencer por qualquer placar, uma vez que ficaria com o mesmo número de vitórias e já tem o melhor saldo de gols de todo o Brasileirão.