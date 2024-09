Escolha de chapa gera insatisfação entre aliados de Leila no Palmeiras

Entre os aliados ouvidos pela coluna, a tentativa de acalmar os ânimos na UVB apontam para as indicações dos presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, que serão feitas no ano que vem. Ainda assim, esse argumento tem sido considerado insuficiente. Carlos Degon, atual presidente do COF, é da UVB.

Há os que resistem a acreditar na escolha da Leila e apostam que até segunda-feira ela pode fazer mudanças para diminuir a temperatura nos bastidores, mas isso é bastante improvável.

Toda essa confusão não será suficiente para ameaçar o favoritismo de Leila nas eleições, uma vez que quem vota são os associados. Em um cenário em que ela fosse mais dependente dos conselheiros, a movimentação no tabuleiro de xadrez poderia ser diferente.

Neive de Andrade e Tarso Gouveia são os dois atuais vices que não continuarão na chapa. Esse último, inclusive, tem sua origem política no clube relacionada à Mancha Verde. Buosi, por sua vez, só não continuará como primeiro vice porque o estatuto não permite. Ele ainda é considerado o sucessor natural de Leila, apesar de existir um trabalho para que Maurício Galiotte seja lançado já em 2027.