Palmeiras dá show e pressiona Botafogo com melhor sequência do Brasileirão

O destaque, no entanto, fica pela atuação coletiva da equipe, com uma intensidade e velocidade que chamaram a atenção. Triangulações, toques de primeira e muita coordenação foram a marca de hoje.

Felipe Anderson atuou novamente pela esquerda, mas sem ficar preso, também foi bem, assim como Estêvão, que participou de dois gols e fez mais um depois de se reapresentar após a participação com a seleção brasileira nas Eliminatórias.

O Criciúma foi atropelado com três gols em 18 minutos, com o primeiro deles sendo um golaço de Flaco López antes de o relógio marcar um minuto. Ainda assim, o visitante teve algumas oportunidades, boa parte delas com chutes de longa distância, mas Weverton apareceu bem em quase todas elas. Na que ele não chegou, teve a ajuda de trave, quando o jogo já estava 4 a 0 para o Palmeiras.

Caio Paulista ainda foi expulso por puxar um adversário que sairia frente a frente com Weverton, mas não deu tempo de o rival se animar. Pouco depois do vermelho, Veiga, que tinha acabado de sair do banco, fez quinto do time em cobrança de falta.

Como foi eliminado das duas copas, o Palmeiras agora só volta a jogar no próximo domingo, contra o Vasco, que vendeu o seu mando para atuar em Brasília. Enquanto isso, o Botafogo pega o São Paulo pela Libertadores no meio da semana e enfrenta o Fluminense no sábado. O Fortaleza pega o Corinthians pela Sul-Americana e recebe o Bahia também no sábado.