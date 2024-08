Sensação do Brasileiro, Fortaleza vira destaque em estudo financeiro

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza e ex-presidente responsável por liderar a reformulação do Leão do Pici, ressalta que resultados como esse dão sustentação para seu trabalho.

"É muito bom quando um estudo externo é feito e atesta o que estamos conseguindo executar no Fortaleza, que eu chamo do princípio da eficiência. É fazer mais com menos e melhor, com os recursos menores, mas dificuldades logísticas maiores, conseguindo entregar o resultado esportivo acima do esperado", afirmou.

"Não é por acaso: envolve trabalho, tempo, consistência, estratégia de manter uma linha de trabalho com a mesmo elenco e comissão técnica, mas cientes em ver a hora certa de entrada e saída de atletas, e tudo isso se convertendo num mercado difícil que é o futebol, que nos últimos anos foi extremamente turbinado pelos valores de SAFs, por exemplo, com novas cifras que não faziam parte desse mercado".

O estudo mostra que o Fortaleza gasta 3,8 vezes menos que o Flamengo, 3,2 vezes menos que Palmeiras e 3 vezes menos que Corinthians, os três de maior receita do país.

"Acrescente a isso também os patrocínios de empresas de betting. Nós fomos beneficiados com isso, mas outros clubes maiores também foram, mas em proporções ainda maiores, e a gente está conseguindo manter esse nível de competitividade. É um desafio permanente, pois aumenta a expectativa, e nós queremos manter esse nível de entrega esportiva, satisfação do torcedor, dentro sempre do limite da responsabilidade fiscal e econômica", complementa o executivo.

Há ainda a avaliação da marca, que considera 20 diferentes variáveis para a formação de valor, divididas em três grandes grupos. Potencial de mercado, potencial esportivo e as receitas oriundas da marca. Neste quesito, o crescimento do Fortaleza foi de 252%, chegando a R$ 287 milhões.