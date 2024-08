Vitória contra o São Paulo valeu muito mais do que três pontos ao Palmeiras

A vitória com gol no último minuto ontem (18) contra o São Paulo é daquelas que mudam completamente o ambiente em um clube de futebol. O Palmeiras deixou o Allianz Parque com muito mais do que os três pontos que o seguram na briga pelo título do Brasileirão.

A sensação no vestiário e nas arquibancadas era que o "pacto voltou". Potencializado até mesmo pela briga após o apito final e pela troca de socos no túnel de acesso aos vestiários, o triunfo fez o elenco alviverde comemorar como se fosse um título.

Os motivos são distintos. O Palmeiras tem apenas duas vitórias nos últimos oito jogos, sendo que a outra vez em que saiu vencedor acabou eliminado pelo Flamengo. Faltava a sensação de vencer de verdade para dar confiança ao grupo, mais do que os aplausos mesmo na queda da Copa do Brasil.