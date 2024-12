ESPN aposta em Campeonato Inglês, NFL e NBA nas festas de fim de ano

A ESPN terá o Campeonato Inglês, a NBA e a NFL como principais apostas para cativar a audiência na semana entre o Natal e o Ano Novo. A Disney promete mais de 72 horas de eventos ao vivo com os canais na TV paga e o streaming Disney+ entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, período que contará com 20 jogos da Premier League, seis da NBA, e nove da NFL.

No futebol, a tradicional rodada da Premier League no 'Boxing Day', como é chamado seguinte ao Natal, será atração com oito jogos na quinta-feira (26) a partir de 9h30 (horário de Brasília) com o duelo entre Manchester City e Everton.

O dia 26 de dezembro segue com Newcastle x Aston Villa, Nottingham Forest x Tottenham, Bournemouth, Chelsea x Fulham e Southampton x West Ham, todos às 12h. Mais tarde, às 14h30, tem Wolverhampton x Manchester United. O dia termina com Liverpool x Leicester City, às 17h.