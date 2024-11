Como serão as transmissões do Gauchão após novo acordo com a Globo até 2027

A Globo fechou um acordo com a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) para transmitir o Campeonato Gaúcho até 2027 em suas plataformas. O acordo foi feito em parceria com a RBS, afiliada da emissora no Rio Grande do Sul e anunciado ontem pela empresa gaúcha. Os detalhes das transmissões incluem a quantidade de jogos a serem exibidos no sportv, Premiere, além do portal ge.globo e da própria RBS TV.

O sportv vai exibir até dois jogos por rodada do Campeonato Gaúcho a partir da primeira fase. A previsão é de que pelo menos 18 partidas estejam disponíveis no canal, que pode ser acessado por meio de operadoras de TV por assinatura e também no streaming, em plataformas como Globoplay e Amazon Prime Video.

O Premiere vai transmitir todos os jogos que envolvem Grêmio, Internacional e Juventude, além de semifinais e finais. O serviço de PPV da Globo, também disponível para assinaturas diretamente no streaming nas mesmas plataformas que oferecem no sportv, vai exibir 27 partidas por temporada.