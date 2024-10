Como a Globo prepara esquema especial para as semifinais da Copa do Brasil

Normalmente disputada nos meios de semana, a Copa do Brasil terá no sábado (19) e no domingo (20) as definições de seus finalistas. Vasco e Atlético-MG se enfrentam amanhã por um lado da chave, enquanto Corinthians e Flamengo jogam no dia seguinte. Para essas partidas, a Globo precisou montar um esquema especial de cobertura.

Apenas um dos jogos será exibido na TV aberta por força de contrato, e será Corinthians x Flamengo no domingo às 16h (horário de Brasília), mas Vasco x Atlético-MG terá transmissão do sportv no sábado às 18h30. A TV Globo escalou Luis Roberto para narrar o duelo entre Timão e Rubro-Negro, acompanhado dos comentários de Caio Ribeiro e Júnior. A emissora terá ainda participações ao vivo de Caio e da apresentadora Karine Alves diretamente da casa alvinegra no 'Esporte Espetacular'.

O canal pago vai ter uma edição especial do 'Seleção sportv' nos estádios onde as vagas serão decididas nos dois dias, com comando de André Rizek. No Rio, o programa terá as participações de Alexandre Lozetti, Eric Faria e Henrique Fernandes. No dia seguinte, em SP, Carlos Eduardo Lino, Roger Flores e Sérgio Xavier acompanham Rizek. O 'Globo Esporte' de amanhã, na TV aberta, será ancorado diretamente da Neo Química Arena em sua edição paulista, e terá entradas ao vivo de São Januário na edição carioca.