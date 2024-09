TV Globo define cobertura com pré-jogo na final do Brasileirão Feminino

A final do Brasileirão Feminino, que terá seu jogo de volta realizado no próximo domingo às 10h (horário de Brasília), vai ganhar cobertura com pré-jogo dentro do 'Esporte Espetacular' na TV Globo. O programa vai ao ar mais cedo, às 9h20, e terá as apresentadoras Bárbara Coelho e Karine Alves na Neo Química Arena, palco da decisão entre Corinthians e São Paulo.

Bárbara Coelho vai apresentar a atração diretamente do campo de jogo desde 40 minutos antes de a bola rolar. Já Karine Alves estará no lado de fora do estádio. As duas jornalistas vão trazer informações das duas equipes e comandar a cobertura do "esquenta" para a grande final.

No jogo em si, a equipe segue formada por mulheres na TV Globo. A narração será de Natália Lara, com comentários de Ana Thaís Matos e Alline Calandrini. O sportv também vai mostrar o jogo, com narração de Renata Silveira e os comentários de Renata Mendonça e Richarlyson. O canal pago terá pré-jogo de uma hora de duração, o já conhecido formado chamado 'Aquecimento sportv'.