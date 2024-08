ESPN contrata atriz da série 'Impuros' para a cobertura da temporada da NFL

A atriz Karize Brum é a mais nova integrante do time de cobertura dos canais ESPN e do Disney+ na NFL. A intérprete da personagem Inês na série 'Impuros', produção local do streaming da Disney, vai aparecer em programas e transmissões atuando em conteúdos na TV e nos perfis das duas marcas nas redes sociais.

A estreia de Karize Brum será na próxima sexta-feira (30), às 20h30 (horário de Brasília), como comentarista do programa 'ESPN League', exibido pelo canal ESPN 3 e pelo Disney+ e especializado em esportes americanos. A atração terá apresentação de Matheus Suman e as participações também de Paulo Antunes, Guilherme Giovannoni e Weinny Eirado na bancada.

Karize já participou como influenciadora digital na cobertura do Super Bowl 58, exibido pela ESPN em fevereiro, e é apaixonada por futebol americano. Seu papel na nova temporada será na produção de conteúdos para os perfis da ESPN e do Disney+ no Instagram e no TikTok, além de integrar a equipe de transmissões dos jogos e a bancada do 'ESPN League'. A atriz também vai atuar como repórter nas ruas de São Paulo no jogo da NFL que será realizado na Neo Química Arena em setembro.