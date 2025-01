Corleone: 'Os homens estão furiosos'

Quando ficam doentes, tem 20,8% de possibilidade de serem abandonados pela parceira contra uma taxa de 3% para mulheres?

Poxa, também não?

Todos esses dados, obviamente, foram trocados. São as mulheres as atingidas. Mas quem está furioso (ou magoado ou chateado ou se sentindo perseguido) essa semana? Os homens. Eu acho absolutamente histérico quando me perguntam porque as mulheres estão tão furiosas.

Alguém pode argumentar que as mulheres parecem muito mais furiosas essa semana do que os homens. Meu bem, fique feliz se estamos apenas furiosas. As mulheres deveriam estar dando o troco. E não com posts, textos, campanhas, relatos, hashtags, livros, deboche. Não. Se quiséssemos dar o troco de verdade, seria na mesma moeda. O problema é que seria impossível alcançar esse nível de violência que provém do pacto brutal que vocês acordaram desde que o mundo é mundo.

Vamos focar somente em assédio sexual? Aprendemos a agir com cautela desde meninas: o que vestir, em quais ruas andar, em qual horário. O mesmo cuidado que homens têm com seus pertences em determinados locais e horas, temos que ter com o nosso corpo O TEMPO INTEIRO EM TODOS OS LUGARES. Não temos opção de deixar nosso corpo em casa quando saímos. Como faríamos para dar o troco? Teríamos que ensinar nossas meninas a tratar os meninos como vocês nos tratam pelos próximos séculos. Horrível, brutal e covarde, certo? São apenas crianças. Pois é. Bem-vindos a nossa realidade.

A primeira vez que um homem me assediou eu tinha SEIS anos. Por que eu estou furiosa? A pergunta é: por que eu não deveria estar furiosa? Os motivos para a minha fúria abundam. E eu sou uma mulher branca, cis, hetero, magra e oriunda da classe média. Eu estou no topo do topo e estou IMENSAMENTE furiosa. No entanto, fora da minha bolha, a maioria das mulheres não está furiosa. Não está sequer incomodada.