O que seria um bom resultado do Brasil contra a Argentina?

Nossa seleção enfrenta hoje a campeã do mundo e líder isolada das Eliminatórias, no Monumental de Núñez, provavelmente diante de 85 mil torcedores. Como se não bastasse a dificuldade natural deste cenário e a mediocridade do nosso futebol atual, o retrospecto também não ajuda.

O Brasil não vence a Argentina desde 2019, quando venceu a Copa América daquele ano — único título relevante desta geração. De lá para cá, os placares foram os seguintes:

21/11/2023 - Brasil 0 x 1 Argentina (Eliminatórias, no Maracanã)