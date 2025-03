O que pode haver de bom no vexame do Brasil contra a Argentina

Qual o lado bom de sermos tão ruins, você justamente pergunta? Às vezes, o choque se faz necessário para nos tirar do buraco. Às vezes, o fundo do poço é a última parada antes do início da ascensão. Às vezes, passar vergonha motiva, acorda do torpor.

Único país pentacampeão, não vemos a cor de uma final de Copa do Mundo desde 2002. Pessoas adultas não eram nascidas. De lá para cá, vencemos a Copa América em 2004, 2007 e 2019. Foi só.

Ainda assim, todos parecíamos acreditar que nunca deixaríamos o topo do futebol mundial. Dormíamos. Mesmo depois do 7 a 1. Pois bem, ontem tivemos o nosso chá revelação de status. A fumacinha saiu e, com ela, o resultado: segunda prateleira. Definitivamente abaixo da atual campeã do mundo e seus pares.

Quase sempre, entender o tamanho do problema é o primeiro passo para começar a resolvê-lo. Tomara que seja o nosso caso. E que o segundo passo seja a contratação de um técnico de ponta. De verdade. E rápido.

