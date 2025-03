Alicia: São Paulo precisa de mudança rápida, mas não evolui com Zubeldía

Zubeldía precisa apresentar resultados logo no São Paulo ou será mais um treinador demitido no Campeonato Brasileiro, avaliou Alicia Klein no UOL News.

Na opinião da colunista, o time tricolor não apresenta evolução há algum tempo sob o comando do técnico argentino. O São Paulo estreou no Brasileiro com um empate sem gols diante do Sport, no MorumBis.



O São Paulo não evolui, o São Paulo do Zubeldía a gente não vê melhora. Vale ressaltar que o São Paulo abriu mão de quase 20 jogadores no início do ano e contratou só quatro. Então, o Zubeldía está trabalhando com o que lhe foi oferecido. Não tem a fartura que tem o Palmeiras ou o Flamengo.