Há um mês sem jogar, Neymar samba na cara da sociedade

Era 2 de março. Nas quartas de final do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino, Neymar saía de campo sentindo dores na coxa esquerda. De lá para cá, não jogou mais.

Esteve, no entanto, em vários eventos. No de maior destaque, marcou presença por 6 horas na Sapucaí, na segunda de Carnaval, levando os parças de carona em seu helicóptero. Dois dias depois, desfalcou o Santos na semifinal contra o Corinthians, perdendo a oportunidade de disputar com o Peixe o único título incluso no período de seu curto contrato. Na sequência, acabou cortado da seleção em momento crucial das Eliminatórias.

No domingo agora, viu de longe os companheiros estrearem no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Vasco fora de casa. Ontem, um dia depois, torceu — desta vez presencialmente — por outros colegas.