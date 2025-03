É uma boa hora para Raphinha convidar argentinos à violência?

ROMÁRIO: Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são f...

RAPHINHA: Porrada deles.

ROMÁRIO: Para finalizar: vai fazer a p... do gol contra a Argentina.

RAPHINHA: Vou. Com tudo.

Pois bem. Nas últimas duas partidas contra os hermanos, Raphinha não fez praticamente nada — além de tomar uma cotovelada de Otamendi e cinco pontos na boca, em lance que a arbitragem não marcou mesmo depois de analisá-lo no VAR.

Até entendo a vontade do brasileiro de botar banca na frente de um dos nossos maiores atacantes, o desejo de impressionar Romário. As entrevistas do Baixinho raramente terminam sem uma declaração polêmica de quem está do outro lado. Ninguém quer pagar de bobo.