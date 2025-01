Após escândalo, editora licencia sócio e faz plano contra machismo

Segunda parte de e-mail enviado pela Todavia a influenciadores Imagem: Reprodução/ Splash

Em um programa da Rádio Novelo, chamado CPF na Nota, Barbara narra como descobriu, em 2011, ser vítima de violência psicológica durante seu casamento. Ela relata que o então marido, André Conti, compartilhava detalhes íntimos de traições em um grupo de emails com outros 15 homens, todos também escritores e jornalistas.

Por meio das redes sociais, André Conti falou sobre o assunto. "Há 14 anos, cometi uma série de erros dolorosos que culminaram no fim de um casamento, episódio narrado agora num podcast. Tive quase 15 anos para refletir sobre o que aconteceu: as mentiras, a manipulação, a pequenez. Esse adultério, e a rede de mentiras que criei em torno dele, terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas", iniciou o editor.

"Num grupo de emails, expus pessoas, traí amigos e colegas e inventei intrigas. Manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Depois de 14 anos, tenho uma vida diferente e me sinto uma pessoa diferente, mas sei que independentemente dos anos e do meu arrependimento, e desse e de qualquer texto, as cicatrizes que deixei seguem machucando. Peço desculpas mais uma vez a todos que envolvi, em primeiro lugar para a Vanessa e sua família", concluiu.