Palmeiras: Leila e Abel precisam descer do salto e encontrar a bola

Ainda assim, o treinador se sentiu confortável para alfinetar a própria torcida, depois do jogo de hoje, comparando-a com a do Botafogo. Aparentemente, seu crédito o leva a acreditar que não possa ou deva ser cobrado. Mesmo com um monte de reforços, mesmo depois do revés contra o Corinthians, mesmo sem criar uma nova jogada, mesmo sem marcar há três partidas — quatro se contarmos o pênalti mandrake contra o São Paulo.

Leila Pereira se enquadra em categoria semelhante. Aliás, a presidente às vezes parece se alimentar do desconforto da torcida. Quanto mais é cobrada, mais abraça dirigentes rivais. Mais provoca. Mais sorri para as câmeras. Mais ressalta não ligar para o que dizem. "Estão mais calmos?"

Ninguém em sã consciência duvida da capacidade de ambos — especialmente do português — de se reinventarem, de ressurgir das cinzas, de provar que os incrédulos estavam errados. O momento, no entanto, não se mostra apropriado para tanta altivez.

Talvez fosse uma boa ideia descer do salto e encontrar a bola, acalmando os ânimos da torcida e encontrando algum nos jogadores.

