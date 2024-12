Pep Guardiola já teria sido demitido no Brasil?

O City ocupa apenas a 17a posição na esquisita nova versão da Liga do Campeões, o 5o lugar na Premier League e está fora da Copa da Liga Inglesa.

E Guardiola nisso tudo? Bom, Pep anda um pouco descompensado. Depois do empate com o Feyenoord, no Etihad Stadium, saiu de campo com o rosto e a careca arranhados por ele mesmo, de nervoso. Anda reclamando muito e dando declarações que deixariam orgulhosos seus colegas brasileiros.

Depois de levar o time a conquistar seis vezes o campeonato inglês, duas vezes a FA Cup e, pela primeira vez, a Liga dos Campeões, entre outros títulos, o manager não perdeu a arquibancada. Conversei com um grande amigo, de Manchester, sofredor do City há quase sessenta anos.

"Bom, o Pep precisa que façam uma limpeza no time: De Bruyne, Ederson, Walker, Bernardo, todos querem sair há um tempo e o clube deve deixá-los ir. Gundogan está sem perna, e tem precisado jogar mais que o planejado com a ausência do Rodri. A única opção na frente é o Haaland. Deveríamos ter mantido o Alvarez e precisamos de outro Aguero, alguém que pressione e não fique só esperando as oportunidades caírem do céu. Precisamos também de alguém mais durão no meio de campo, como o Fernandinho, Dejong, Toure etc. Fora isso, está tudo bem."

É, meus amigos, se não está fácil para o torcedor do City, imagina para você. Será que no seu time já estariam pedindo a cabeça do Guardiola? Chamando de burro, professor pardal, covarde, pipoqueiro? Ou estariam só reclamando que não dá para o Haaland jogar sozinho no ataque?

Difícil afirmar, afinal, estabilidade nunca foi o nosso forte. Nunca tivemos um mesmo técnico liderando um elenco desta monta e ganhando tantos títulos por mais de oito anos. E provavelmente nunca teremos.