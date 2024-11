Corinthians, Palmeiras, Mark Twain, e a curta distância entre céu e inferno

Abel Ferreira na coletiva de imprensa era a personificação da expressão "acusou o golpe". Nos grupos alviverdes se discutia o envelhecimento do grupo, a perda de jogadores-chave, os erros da diretoria, até um possível desgaste do treinador português à frente da equipe.

Do outro lado, Ramón era rei. Com uma vitória, deu cem passos para trás da beira do precipício que ocupava até minutos antes da partida.

O Corinthians, que ainda não escapou da luta contra o rebaixamento, começou a falar em Libertadores, enquanto muitos palmeirenses discutiam o fim de uma era. Terra abastada de um lado (time com 38 pontos), terra arrasada de outro (time com 61 pontos).

A despeito do impacto momentâneo, um clássico não transforma subitamente a realidade. Um continua com chances de ser campeão e o outro, de cair para a segunda divisão. Mas o clássico pode se mostrar um combustível potente: seja para impulsionar adiante ou acender o fogaréu do fim do mundo.

As próximas seis rodadas vão contar essa história.

(Sobre céu e inferno, talvez o mais correto fosse citar Mark Twain: "Como tenho amigos nos dois lugares, prefiro me manter isento".)