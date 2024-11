Dorival Jr. precisa de um golpe de loucura na seleção: Deyverson

Deyvinho é esse figura. Mas não só. O atacante foi fundamental para a classificação sobre o Fluminense, nas quartas da Libertadores, e triturou o River Plate, com dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 0, na Arena MRV.

Como muitos também se lembram, foi ele quem aproveitou o vacilo de Andreas Pereira (convocado hoje por Dorival) e fez o gol do título palmeirense, sobre o Flamengo, em 2021.

Ah, mas vai tirar quem para chamar o Deyverson? O cara faz dois bons jogos e já merece uma vaga? Pelamor.

Duas coisas: seleção é momento e seleção é solução rápida. Precisa chamar quem está melhor nas semanas que antecedem a confecção da lista e quem pode fazer diferença.

O que defendo é que Deyverson faz diferença. De ânimo. De espírito. De amolação dos adversários. Ele cria e ele atrapalha. Ele muda jogos. Ele ocupa espaços e gera preocupação. Ele faz gol importante. Ele causa.

Sua chegada melhorou o Atlético-MG, que já tinha grandes nomes ofensivos. O time joga melhor com ele. É mais faceiro com ele. Está na final da Libertadores com ele, depois de dar uma surra em um dos maiores campeões da América.