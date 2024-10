O que pode selar a permanência de Dorival na seleção

Sim, o Brasil venceu o Chile ontem, garantindo por ora a quarta colocação e uma vaga na Copa do Mundo. Começa semana que vem o segundo turno das Eliminatórias e abre-se a chance de a seleção se reerguer. Ou não.

Restam três partidas neste ano: Peru na próxima terça (casa), Venezuela em 14 de novembro (fora) e Uruguai dia 19 (casa).

A evolução que Dorival Jr. apontou na coletiva depois do 2 a 1 me parece não encontrar respaldo na realidade. Aliás, o melhor momento do técnico talvez tenha sido justamente seu início, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Dali para frente, foi só para trás.