Paris, de Splitter, volta a vencer e segue no G4 da Euroliga

Tiago Splitter segue fazendo uma bela campanha na Euroliga de Basquete em sua estreia como técnico de clube profissional. Nesta quinta-feira (30), o brasileiro conduziu o Paris Basketball para mais uma vitória na principal competição europeia. Recebendo o Villeurbanne em um confronto francês, os parisienses levaram a melhor por 91 a 82.

Com o resultado no duelo válido pela 24ª rodada, o Paris alcançou a 14ª vitória na temporada regular da competição e ocupa a 4ª colocação por enquanto. O time se recuperou da derrota sofrida no confronto contra o Partizan Belgrado na última semana. Além disso, o triunfo também manteve a equipe de Tiago Splitter entre as quatro melhores desta fase, o que pode garantir vaga direta aos playoffs.

Vindo do banco de reservas, Maodo Lo foi o principal pontuador da equipe parisiense na partida. Ele foi responsável por 18 pontos na partida, ainda pegou três rebotes e deu duas assistências. TJ Shrots também se destacou sendo o líder em assistências do Paris ao terminar com seis. Ele também marcou 13 pontos no confronto.