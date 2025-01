LBF divulga clubes participantes da temporada 2025

Marcada para começar no início de março, a LBF 2025 gera uma expectativa alta para a diretoria. Segundo o presidente Valter Ferreira Silva, é um orgulho conseguir manter o número de participantes para esta temporada.

"Estamos felizes por manter as 11 equipes em mais um ano. Isso mostra a força do basquete feminino, que vem se firmando cada vez mais no cenário brasileiro. Além disso, temos a chegada de projetos novos e muito interessantes como Ourinhos, Maringá e o Cerrado. Muito bom ver esse crescimento da LBF", disse o presidente.

Ausência de Ituano da LBF

Campeão de 2021, o Ituano será ausência na edição de 2025 da LBF. Isso porque foi anunciado que time passava por dificuldade em montar equipe competitiva, além de passar por problemas financeiros. Outro que passar pela mesma situação é o Catanduva.

Valter Ferreira Silva também lembrou duas perdas importantes para o campeonato, mas enfatizou que espera contar com esses projetos no futuro. "Claro que estamos tristes pela saída das equipes do Ituano e de Catanduva, mas entendemos o fato de não terem conseguido orçamento para essa temporada. Que fique claro que isso não é um adeus. Esperamos esses times de volta em breve", concluiu o presidente.

Outras equipes de destaque que seguem na LBF 2025 são a atual campeã, Sesi Araraquara, a atual campeã paulista, Unimed Campinas, além de AD Santo André, que venceu a primeira edição da LBF e participou de todas as edições realizadas.