NBA tem noite de Antetokounmpo e Trae Young em vitórias de Bucks e Hawks

A noite desta terça-feira (15) na NBA teve protagonismo dividido entre dois de seus astros. Em Milwaukee, o grego Giannis Antetokounmpo brilhou na vitória do Bucks, enquanto em Atlanta, o destaque foi o armador Trae Young.

Giannis liderou o Bucks diante do Sacramento Kings, com um triplo-duplo. Na vitória por 130 a 115, a estrela do time saiu de quadra com 33 pontos, 11 rebotes e 13 assistências, ajudando a equipe a assumir a quinta colocação da Conferência Leste, com 21 vitórias e 17 derrotas. O Bucks ainda encerrou a sequência embalada do Kings, que vinha de sete vitórias consecutivas e escalava a classificação da Conferência Oeste.

Esse foi o quinto triplo-duplo de Giannis na temporada, e o 50° de sua carreira. Além do grego, bom desempenho também da dupla Damian Lillard e Brook Lopez, que anotaram respectivamente 24 e 21 pontos.