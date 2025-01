Kamilla Cardoso faz duplo-duplo em mais uma vitória na China

Kamilla Cardoso segue em boa fase na Liga Japonesa de Basquete Feminino (WCBA). O seu time, o Shanghai Swordfish venceu por 84 a 79 o Shandong Six Stars na manhã desta sexta (10). A pivô foi a única da partida a fazer um duplo-duplo, com 26 pontos, 10 rebotes e 5 assistências.

O jogo começou com equilíbrio entre os times, com o início do jogo do Shandong melhor que o das anfitriãs. Mas logo o Shanghai cresceu e as equipes passaram a trocar momentos de liderança no marcador, com o Shanghai fechando primeiro quarto a frente por 28 a 26. Porém a segunda parcial foi de total domínio do time da casa, aumentando o volume e anotando o dobro de pontos que as adversárias. Desse modo, o time foi para o intervalo com vantagem de 52 a 38.

O Shandong reagiu no terceiro quarto, fazendo 21 pontos contra 20 do Shanghai, mas ainda distante no placar, em 72 a 59. Por fim, o Shanghai pareceu sentir o crescimento das adversárias, que fizeram 20 pontos contra 12 na última parcial, mas insuficiente para virar jogo, que terminou em 84 a 79 para o Shanghai Swordfish.