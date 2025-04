Kevin Durant tem lesão confirmada antes de sequência difícil do Suns

Nada é tão difícil que não possa piorar. Se a situação do Phoenix Suns já não era fácil, as informações trazidas pelo insider Shams Charania complicaram ainda mais a vida da equipe do Arizona. De acordo com o repórter, ressonância magnética feita por Kevint Durant teria apontado entorse no tornozelo esquerdo do astro da equipe.

O tempo de recuperação de uma semana seria o suficiente para fazer a lenda perder sequência importante fora de casa na reta final da temporada regular. Fora da zona de classificação do Play-In, o Suns encara o Bucks em Milwaukee, o Celtics em Boston e o Knicks em Nova Iorque, precisando urgentemente das vitórias para ultrapassar o Sacramento Kings.

Durant havia se lesionado em cena assustadora na derrota para o Houston Rockets, na noite de domingo (30). No lance, disputando espaço com Jabari Smith, do Rockets, KD pisou de forma estranha com tornozelo, que torceu. Essa foi a terceira vez em dois anos que Durant torce o tornozelo esquerdo jogando pelo Phoenix Suns.