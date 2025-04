Temporada na Europa, astros lesionados: as surpresas da NBA

Aproveito, então, para fazer um resumo de tudo o que anda acontecendo nessa reta final.

Houston Rockets

O time sensação dessa temporada, sem dúvida, é o Houston. São vitórias sólidas contra times que no papel são superiores. O técnico Ime Udoka parece ter encontrado um sistema de jogo consistente e uma defesa matadora. Sengün se tornou um dos melhores jogadores da NBA nas mãos de Udoka, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos, vice-liderança do Oeste e vaga nos playoffs confirmada. Um time que vai dar muito trabalho, e o Oklahoma que se cuide nessa final de conferência.

Boston Celtics

O time a ser batido ainda é o Boston, mesmo não tendo a melhor campanha da NBA que, por enquanto, é do Oklahoma City Thunder. Mas, os Celtics com uma equipe que só melhorou desde as finais do ano passado. Esse ano eles sofreram com lesões, mas Joe Mazzulla soube rotacionar muito bem o time, recuperou Porzingis e Jrue Holiday. Tatum e Brown continuam como líderes, mas esse ano eles acrescentaram Pritchard como melhor sexto homem. Quem vence o Celtics? Eu diria que ninguém.

Kawhi Leonard e os Clippers

Entra ano e sai ano e eu me agarro na possibilidade do Clippers surpreender e chegar, pelo menos, numa semifinal de conferência. Nunca acontece. Geralmente as causas são as inúmeras lesões e falta de sorte. Esse ano tudo parece mudar, com uma arena nova e com Harden e Kawhi jogando um basquete sólido e saudável. Começo a me animar e sonhar com algo maior.