+30: Anthony Edwards e Zach LaVine brilham em noite de cestinhas dominantes

Seis das nove partidas da noite desta segunda-feira (6) na NBA tiveram cestinhas com mais de 30 pontos. Destaque para o ala Anthony Edwards, com 37 pontos, que levou o Minnesota Timberwolves ao reencontro com a vitória, batendo o Clippers por 108 a 106.

Em jogo bastante equilibrado, ambas as equipes alternaram a dianteira do placar no último quarto, quando a estrela de Ant brilhou. Decisivo, chegou a deixar o time da casa com seis pontos de vantagem nos minutos finais e, mesmo com as tentativas de arrancada do time de Los Angeles, assegurou a vitória.

Outro que brilhou foi Zach Lavine, do Chicago Bulls. Contra o Spurs, chegou a estar perdendo por 19 pontos, mas fez 35 pontos na remontada dos últimos dois períodos. O time de San Antonio esteve a frente do placar por 46 minutos, mas sofreu 32 pontos no último quarto e acabou sendo derrotado. LaVine quase saiu da partida com um triplo-duplo, já que além da alta pontuação, anotou 10 rebotes e 8 assistências. O Bulls engata a quarta vitória nos últimos cinco jogos e já aparece na zona de Play-In da Conferência Leste.