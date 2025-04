NBA: Na prorrogação, Warriors perdem para Clippers e disputarão o Play-In

Com o resultado, o Los Angeles Clippers encerra a temporada regular na 5ª posição da Conferência Oeste, com 50 vitórias e 32 derrotas, e vai enfrentar o Denver Nuggets na primeira rodada dos Playoffs. O Golden State Warriors, por sua vez, caiu para a 7ª colocação do Oeste, com 48 vitórias e 34 derrotas, e vai enfrentar o Memphis Grizzlies no Play-In, valendo a sétima vaga.

Os Clippers voltam à quadra neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visitam o Denver Nuggets, pelo jogo um da primeira rodada dos Playoffs, na Ball Arena. Os Warriors recebem o Memphis Grizzlies nesta terça-feira, às 23 horas, pelo Play-In, no Chase Center.

Confira outros resultados da NBA neste domingo

Minnesota Timberwolves 116 x 105 Utah Jazz

Houston Rockets 111 x 126 Denver Nuggets

Sacramento Kings 109 x 98 Phoenix Suns