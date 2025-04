Guerra no Oeste: Nuggets, Clippers e Wolves avançam; Warriors vão ao Play-In

De técnico interino e com semana turbulenta, o Denver Nuggets foi o primeiro a garantir vaga na próxima fase. Vitória veio diante do próprio Rockets, por 126 a 111, garantindo o seed 4 para Nikola Jokic e companhia.

Podendo até cair para a oitava colocação em uma combinação de resultados específica, o Minnesota Timberwolves se salvou ao vencer o Utah Jazz por 116 a 105. Anthony Edwards, autor de 43 pontos na vitória, não escondeu o alívio diante da classificação.

"A gente não queria ir para o Play-In, porque eu já estive nessa situação. Queríamos estar totalmente preparados para os Playoffs e ter a semana inteira para isso", destacou o craque do time, que agora enfrenta o Los Angeles Lakers em melhor de 7.

O confronto chave do grupo foi a disputa direta entre Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, vencido na prorrogação pelo time da casa, por 124 a 119. Embate ainda contou com grande atuação de suas principais estrelas envolvidas. James Harden foi o cestinha, com 39 pontos, seguido por Stephen Curry, com 36. Kawhi Leonard anotou 33, enquanto Jimmy Butler saiu da partida com 30 pontos.

O Clippers encara o Nuggets, enquanto o GSW tem pela frente o tão temido Play-In, onde encara o Memphis Grizzlies, em São Francisco, podendo se classificar em um jogo e encarar o Houston Rockets na próxima fase. Se perder, enfrenta vencedor de Sacramento Kings e Dallas Mavericks, pela última vaga, para pegar o líder Oklahoma City Thunder.