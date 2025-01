Aniversariante da semana, Splitter vê Paris perder do Barça 

Paris Basketball e Barcelona fizeram um dos confrontos mais esperados da rodada da Euroliga 2024/25 de Basquete Masculino. O confronto aconteceu na Accor Arena, na França, e o time parisiense, dirigido pelo técnico brasileiro Tiago Splitter não resistiu ao jogo mais consistente da equipe catalã, comandada em quadra pelo pivô espanhol Willy Hernangomez, cestinha da partida, com 23 pontos, na vitória dos visitantes por 90 a 79. O jogador ainda contribuiu com dez rebotes, fechando com duplo-duplo. O treinador nascido no Brasil completou 40 anos no dia 1º de janeiro.

Willy Hernangomez foi dominante no garrafão diante da equipe de Splitter. O pivô espanhol anotou 14 de seus 23 pontos em arremessos de dois pontos e o restante dos acertos foram em lances livres, sofrendo muitas faltas pela agressividade que jogou em direção à cesta. Foram 14 lances livres cobrados e nove convertidos. No Paris, o armador TJ Shorts, da Macedônia do Norte, foi o líder em pontos com 20. Em pontos, o Barça foi amplamente superior nos acertos de dois pontos com 26 cestas contra 19.

O Barcelona venceu em três dos quatro períodos e foi superior aos comandados de Splitter no número de rebotes (46 a 35) e, por isso, teve quatro posses de bola a mais, com 16 ofensivos contra 12 do Paris. No ataque, o time catalão também foi melhor por ter circulado a bola com mais eficiência e paciência para encontrar o melhor momento para o arremesso. Isso fica claro pela vitória em assistências, com goleada de 24 a 8. O principal passador do jogo foi armador tcheco Tomas Satoransky, com oito.