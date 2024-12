Suns e Mavericks tem vitória do Mavs, soco na cara e três ejeções

Nesta sexta-feira (27), o Dallas Mavericks foi até o Arizona enfrentar a equipe do Phoenix Suns. Jogando no Footprint Center, o time do Texas venceu confronto da Conferência Oeste por 98 a 89. Embora o jogo tivesse sido recheado de estatísticas interessantes, foi um acontecimento não muito legal que tornou a noite marcante.

No começo do terceiro quarto, o pivô do Suns, Nurkic, e o ala do Dallas, Marshall, se estranharam e acabaram indo para as vias de fato. O bósnio acertou um tapa no rosto do adversário, que respondeu com um soco. Os dois e P.J. Washington, também do Mavs, foram ejetados.

Em quadra, as expulsões ficaram boas para o Suns, que chegou a diminuir a vantagem dos visitantes pela metade antes do último período. Muito graças a Kevin Durant, que mais um vez foi o maior pontuador do time na partida, com 35 pontos.