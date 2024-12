A última rodada do primeiro turno do NBB aconteceu hoje (23), com seis jogos quase simultâneos. Os confrontos definiram ainda os times restantes da Copa Super 8, que reúne os oito melhores classificados da primeira metade da temporada.

Na Arena UniBH, o líder Minas Tênis Clube sofreu, mas bateu o São Paulo por 77 a 63, com virada no segundo tempo. Com domínio nos dois primeiros quartos, o time paulista foi para o intervalo vencendo por 40 a 27, mas acabou levando a virada em metade final dominante dos donos da casa, que confirmou a equipe com a primeira posição da tabela no enceramento do ano. O São Paulo, classificado para a Copa Super 8, encerra o ano na 8ª colocação.

Vitória foi crucial para o Minas assegurar liderança, já que no Ginásio Antonio Prado Jr. o Flamengo não teve dificuldades para vencer o Paulistano, por 89 a 75. Com uma vitória a menos, os cariocas fecham 2024 mantendo a caça pelo primeiro lugar, na cola dos mineiros. Destaque para Alexey, cestinha da partida com 21 pontos.