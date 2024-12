NBB: Paulistano supera União Corinthians e volta a vencer após dois jogos

O Paulistano venceu o Corinthians por 78 a 65 nesta terça-feira (10) em mais uma rodada do NBB. O triunfo da equipe mandante colocou fim à uma sequência de dois jogos sem vitórias.

O Paulistano chegou à 12ª colocação, com cinco vitórias e oito derrotas. Já o União Corinthians está na 9ª posição, com sete triunfos e sete reveses.

Como foi o jogo

O primeiro tempo ficou marcado por uma disputa acirrada, com as equipes alternando constantemente a liderança no placar. Nenhuma delas conseguiu abrir uma vantagem significativa, mantendo a partida muito equilibrada até o último minuto da etapa inicial, quando o União Corinthians terminou à frente, com o placar de 31 a 30.