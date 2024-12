De virada, Vasco vence São Paulo fora de casa no NBB

Na frente do placar durante quase toda a a partida, São Paulo até contou com noite inspirada do armador Ricardo Fischer, que acertou cinco bolas de três em nove tentativas, e foi o cestinha da partida com 20 pontos. Pelos lados do Vasco, Jamal comandou a virada com 18.

Esse foi o terceiro triunfo consecutivo dos cariocas, enquanto São Paulo perdeu a segunda seguida. Partida contou ainda com a presença do campeão olímpico (e são paulino) Arthur Zanetti nas arquibancadas.

Unifacisa encerra sequência invicta do São José

Mais cedo, a Unifacisa recebeu o São José na Arena Unifacisa, em Campina Grande, e venceu por 70 a 58. Com a vitória, o time paraibano ultrapassou o Corinthians e o Paulistano na tabela do NBB, chegando a 12ª posição, com 5 vitórias em 13 jogos.

Já o São José encerrou sequência de cinco vitórias consecutivas, conhecendo sua oitava derrota na competição.

O cestinha da partida foi Leal, do São José, com 17 pontos, enquanto Delph foi o maior pontuador do time da casa, com 14.